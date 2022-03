Non vi sarebbero state “vittime”, questa volta. Quanto meno non ve ne sono di note. Certo è che, nella mattinata di ieri, Sant’Agata de’ Goti è stata interessata da telefonate di truffatori (sembrerebbe mancati) che hanno tentato il raggiro al fine di guadagnare soldi facili. Più case sono state raggiunte telefonicamente, infatti, da malintenzionati che, credendo di essere furbi, si sono spacciati per questo o per quell’altro.

