‘Via della Falanghina’, passi avanti per cambiare nome alla Fondovalle Isclero

La consigliera comunale di Guardia Sanframondi e ambasciatrice della Commissione europea per il Patto Climatico Europeo, Fiorenza Ceniccola, ha incontrato ieri a Napoli nella sede dell’azienda in viale John Fitzgerald Kennedy, il direttore generale dell’Anas Campania, ingegnere Nicola Montesano, per chiedere un impegno deciso in merito alla procedura amministrativa finalizzata a ribattezzare la Fondovalle Isclero in Via della Falanghina.

