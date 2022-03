Nestlè, stop ai licenziamenti: sì al contratto di solidarietà, intesa azienda-sindacati

Fumata bianca a piazza Colonna. Scongiurati i licenziamenti, rientra il pericolo della perdita del posto di lavoro per i settantotto dipendenti che erano stati dichiarati in esubero, nello stabilimento di Benevento, da Nestlé Italia spa. Come avevamo anticipato già alla vigilia dell’incontro che si è poi svolto ieri mattina in Confindustria tra azienda e sigle sindacali, l’accordo è stato trovato sull’attivazione del contratto di solidarietà per 123 dei 229 dipendenti della fabbrica in zona Asi.

