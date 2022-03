E’ stato unanime il ringraziamento tributato dal Consiglio comunale di Apice ad Ivan Zullo, consigliere di opposizione dimissionario, che ha deciso di concludere anzitempo il mandato per motivi personali. Ieri pomeriggio, come primo punto in agenda, l’assemblea ha registrato la surroga di Zullo, sostituito da Filippo Iebba. “Siamo stati sempre su posizioni differenti, ma Ivan ha svolto un ruolo importante per il nostro Comune”, il pensiero del vicesindaco Raffaele Bonavita, mentre il consigliere Gerardo Pellino ha ricordato gli anni passati fianco a fianco nel consesso “impegnati insieme in maggioranza a cominciare dagli anni più bui. Siamo riusciti a risanare le casse del Comune, e ora mi rammarica non poter chiudere anche questa fase insieme a lui”.

