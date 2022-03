È andata in scena ieri mattinata, nella centralissima Piazza San Biagio, l’iniziativa promossa da Massimiliano Marotta, candidato sindaco della compagine civica “Limatola per Limatola” in vista delle elezioni del prossimo autunno. L’appuntamento è servito a coinvolgere la comunità in “…un progetto che nasce per dare voce a tutti i cittadini e proporre nuove idee e nuove visioni”.

