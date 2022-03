E’ terminata ieri la tre giorni che ha visto il più antico ed importante appuntamento fieristico in città riaprire i battenti dopo due anni di stop causa pandemia. Il resoconto finale per il ritorno della Fiera di San Giuseppe è davvero positivo. Ottima la partecipazione dei cittadini, buono anche il riscontro in termini di vendita da parte degli stand presenti all’interno della zona adiacente lo stadio ‘Ciro Vigorito’.

