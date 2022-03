Paleari 5,5: Al primo flash stende Canotto, entrato in area con troppa facilità. Per il raddoppio basta il fuoco amico di Vogliacco a spezzare ogni speranza. Decisivo nel finale per evitare guai peggiori ai suoi

Letizia 5: Stringe i denti per salire a bordo ma affonda con la sua nave giallorossa con tante sbavature, soprattutto nella lettura di occasioni senza scintille. Vani i tentativi di rivincita della ripresa, con più campo da sfruttare

