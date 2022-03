E’ una storia triste. Uno di quei racconti che parla del sogno di trovare la ‘pace’ ma che finisce in tragedia. E’ la storia di Igor Bilokoz, 38enne ucraino che, a causa della guerra, aveva cercato di trovare riparo e conforto dai suoi familiari. Così l’uomo aveva intrapreso il cammino attraverso corridoi umanitari che dall’Ucraina lo hanno condotto prima in Polonia poi in Repubblica Ceca ed infine in Italia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia