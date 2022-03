Era in regime di domiciliari ma, nonostante tale restrizione, si era recato a Montesarchio per picchiare un uomo che lo aveva precedentemente denunciato. Per tali motivazioni è stato tradotto in carcere, come da ordinanza della Corte d’Appello di Napoli. Questa la parabola giudiziaria di Alessandro De Maria, 22enne di Cervinara. Ma andiamo con ordine.

