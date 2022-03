Centotrenta espositori, otto settori per otto comparti commerciali diversi ordinatamente divisi per colori, spazi per il food con la somministrazione di cibi e bevande: torna così, in grande stile, la Fiera di San Giuseppe che a Benevento da sempre è uno dei contrassegni temporali della primavera imminente.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia