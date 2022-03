Un grado in meno nelle scuole. Da 20 a 19 gradi. Due gradi in meno per tutti gli altri, compresi uffici pubblici. Due ore in meno di accensione nelle scuole (8 ore invece delle canoniche dieci) e tre per tutti gli altri. E’ il succo dell’ordinanza sindacale firmata ieri dal sindaco Clemente Mastella.

