E’ un pareggio che ha il gusto forte dell’impresa per il Benevento che rimanda ancora l’appuntamento con la vittoria in uno scontro diretto, ma che esce illeso dal faccia a faccia con il Brescia al termine di una partita ruvida, in cui la Strega si è trovata due volte in svantaggio e e nella ripresa ha dovuto pure fare i conti con l’inferiorità numerica. Nonostante tutto, la formazione di Caserta si porta via un punto dalla trasferta in terra lombarda, che le permette di tenere inalterate le distanze dall’undici guidato da Pippo Inzaghi e anche dal Lecce, fermato sul pari a Cosenza. Finisce 2-2 al ‘Rigamonti’ una partita che i sanniti non hanno interpretato bene, specialmente nel primo tempo, ma che sono comunque riusciti a tenere in piedi mostrando grande spirito di gruppo, capacità di lettura dei momenti e di non scomporsi davanti alle tante avversità. Insomma, il cuore della Strega continua a pulsare e autorizza a continuare a coltivare il sogno della promozione diretta.

