Nuova assemblea della Lega di Serie B, con i rappresentanti dei venti club che si ritroveranno questa mattina in videoconferenza per deliberare su vari punti all’ordine del giorno. Il più importante è sicuramente quello che riguarda le linee guida del calendario e, in particolare, il programma di play off e play out della stagione in corso: le società saranno chiamate a decidere sulle modalità organizzative degli spareggi e di tutta la fase post season.

