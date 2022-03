Non si placa la polemica nel Fortore sull’Ospedale di Comunità che tra qualche settimana aprirà i battenti a San Bartolomeo in Galdo. Dopo l’intervento critico di Giuseppe Ruggiero, Sindaco di Foiano di Val Fortore, c’era stata l’immediata reazione del Sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, che aveva critica Ruggiero su più fronti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia