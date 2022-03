«Sono stato informato da amici che alcuni anziani hanno ricevuto la visita di persone che si sono spacciate come personale del comune di Telese Terme incaricati per recupero di bollette Tari non pagate. Al proposito informiamo i cittadini tutti che il Comune di Telese Terme non ha incaricato nessuno per la riscossione domiciliare di alcun tipo di tassa ma solo per la notifica di atti». Così il vicesindaco Vincenzo Fuschini lancia l’allarme e chiede ai cittadini di prestare attenzione.

