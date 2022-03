Una Fiat Panda di colore bianco, condotta da un 82enne di Benevento, ieri mattina nella zona della Rotonda Vittime del terrorismo, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata nell’aiuola che si protrae verso via Iacopo da Benevento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia