È scontro nel Fortore tra i Sindaci di Foiano di Val Fortore, Giuseppe Ruggiero, e San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli. Molti i terreni sui quali i due Sindaci si sono confrontati a distanza, non da ultimo quello dell’Ospedale di Comunità, che sta per essere aperto a San Bartolomeo in Galdo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia