Un importante servizio sanitario per la comunità di Airola e per tutte quelle realtà che ricadono nell’immediato comprensorio. A breve, infatti, sarà data attivazione al locale centro diabetologico. Lo stesso verrà implementato, come ampiamente annunciato negli scorsi mesi, presso lo stabile dell’ex 118.

