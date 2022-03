Il nuovo debutto dal primo minuto è ormai questione di giorni. Sembrano maturi i tempi per rivedere Gianluca Lapadula al centro dell’attacco sin dall’inizio. Una soluzione a cui Caserta aveva già pensato per la gara con il Cosenza, poi il rinvio causa Covid ha finito ovviamente per mandare momentaneamente in soffitta i piani del tecnico giallorosso. Come detto, infatti, l’appuntamento è solo rimandato di qualche giorno, perché l’attaccante italoperuviano pare destinato a guidare il reparto offensivo del Benevento nella sfida in programma sabato pomeriggio al ‘Vigorito’ contro il Crotone.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia