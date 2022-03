L’emergenza Covid-19 torna a bussare in casa Benevento. Tra ansie e timori legati alla pandemia lo sguardo va anche alle conseguenze che l’eventuale stop forzato porterà, con i riflettori accesi direttamente sul futuro. Un programma completamente da riscrivere per i giallorossi con la necessità di inserire in un traffico già congestionato un’altra gara, in un momento in cui ogni scontro può rivelarsi decisivo per classifica, distanze e traguardi.

