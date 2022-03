E’ stato disposto dalla Procura il sequestro del cantiere al torrente Reinello, aperto dopo un finanziamento arrivato a valle dell’alluvione del 2015 per lavori che sarebbero serviti a ripulire e a mettere in sicurezza l’alveo del fiume. La Soprintendenza aveva già emesso una sospensiva dei lavori e chiesto un’integrazione documentale che non sarebbe arrivata.

