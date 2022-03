E’ convocata per stamane a Palazzo Mosti, alle 13, una riunione per oliare la macchina dell’accoglienza in vista dell’arrivo dei primi profughi ucraini in città. Il sindaco Mastella ha convocato le sigle del terzo settore: Croce Rossa, Protezione Civile, Caritas, Misericordia, Asdim, Unitalsi. Ci saranno anche rappresentanti della comunità ucraina in città. “L’obiettivo – spiega l’assessora alle Politiche sociali Carmen Coppola – è verificare la disponibilità concreta di strutture e coordinare l’accoglienza”. La macchina della solidarietà è partita.

