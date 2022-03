Non è riuscito ad evitare il pareggio della Cremonese al “Vigorito” ma ci ha messo più di un guantone per cancellare la possibilità di una sconfitta contro una delle migliori della classe. Una serata magica, una delle tante: non la prima per un numero uno ormai abituato agli straordinari. Alberto Paleari è tra i migliori portieri dell’intera Serie B.

