E’ sbarcato nel Sannio da due giorni ma, ad oggi, nessuno ne ha fatto richiesta. Il Novavax, il nuovo vaccino che, secondo le indicazioni della commissione tecnico scientifica dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), potrà essere utilizzato nella somministrazione solo come ciclo primario di vaccinazione e non come booster, ovvero non per il richiamo successivo, non ha fatto dunque breccia.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia