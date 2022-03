La Serie B fa i conti con il turnover. Serie di incontri ravvicinati e scontri diretti racchiusi tutti in poche ore per le protagoniste del campionato cadetto, a caccia della spinta decisiva per provare a rendersi irraggiungibili. Rotazioni necessarie per permettere allo spogliatoio di rifiatare e recuperare sintonie, in un gioco di cambi che coinvolge a pieno tutte le migliori otto della classifica.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia