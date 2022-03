L’Anas ha consegnato ieri i lavori relativi ad un secondo appalto per attività di nuova pavimentazione sulla strada statale 372 Telesina, in provincia di Benevento, per un investimento complessivo di ulteriori 2,4 milioni di euro. Entrando nel dettaglio, i lavori interesseranno tratti saltuari compresi tra il km 33,000 (San Salvatore Telesino) ed il km 57,100 (Torrecuso), con l’esecuzione di rifacimenti di strati più profondi della pavimentazione, a seconda delle necessità.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia