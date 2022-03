Un punto che allunga la striscia positiva e permette al Benevento di mantenere inalterate le distanze dalla Cremonese. Fabio Caserta si tiene il buono del pari conquistato con i grigiorossi, pur ammettendo che la prestazione offerta dalla sua squadra non è stata entusiasmante: “E’ un punto importante – le parole del tecnico giallorosso al termine della partita – perché raccolto contro una squadra che sta disputando un ottimo campionato e che non è nei primi posti per caso”.

