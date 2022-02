Nove punti in sei giorni. Tre vittorie di fila in altrettante partite chiuse mantenendo la porta inviolata. Il terzo posto in classifica e la vetta che, indipendentemente da quello che faranno Pisa e Lecce impegnate rispettivamente con Reggina e Monza, ora è distante solo tre punti. Il Benevento sbanca Perugia grazie a un rigore trasformato nel finale del primo tempo da Francesco Forte e si regala nuove prospettive, cosa difficile anche solo da immaginare dopo il passo falso interno di dieci giorni fa con l’Ascoli. Invece, dopo aver battuto Cittadella e Como in rapida successione, la truppa di Caserta riesce a vincere anche al ‘Curi’, sradicandosi così dalle sabbie mobili della paura dove si era infilata poco più di una settimana fa, quando l’obiettivo primario era diventato quello di blindare assolutamente i play off. La Strega non si è accontentata di farlo, ma ha pure contestualmente rilanciato le proprie ambizioni, riducendo come detto a tre le lunghezze di distanza dalla vetta della classifica e a due dal secondo posto che vale comunque la promozione diretta in Serie A.

