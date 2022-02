Uno spettatore d’eccezione per Benevento-Como: al ‘Vigorito’ atteso Gareca, ct del Perù

Ci sarà uno spettatore d’eccezione questo pomeriggio al ‘Vigorito’ per il match tra Benevento e Como. E’ attesa infatti la presenza del commissario tecnico del Perù che, come anticipato nei giorni scorsi da Il Sannio Quotidiano, è arrivato in Italia con l’obiettivo di avere un confronto diretto con Gianluca Lapadula, in vista dei prossimi decisivi impegni della nazionale peruviana per la qualificazione ai Mondiali in Qatar. Gareca dovrebbe assistere dal vivo alla sfida tra Benevento e Como, per poi provare a parlare con il bomber giallorosso al termine del match.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia