Cresce la preoccupazione a Sant’Agata de’ Goti per le condizioni del blocco che si sviluppa nel cimitero vecchio del capoluogo e che, da mesi, si presenta evidentemente inclinato. Si susseguono le sollecitazioni da parte dei cittadini rispetto alla necessità di porre in sicurezza la particolare struttura che, come si ricorda, detiene un numero approssimativo di 250-300 salme.

