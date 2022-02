La sostanza di una partita è il risultato. E il risultato dice che il Benevento non ha dimenticato come si fa a portare a casa tre punti. Ci ha messo 38 giorni, ma ciò che conta è che la formazione di Caserta sia finalmente ritornata a vincere e a respirare l’aria salubre delle posizioni di vertice. Una boccata d’ossigeno per la Strega che ha espugnato il campo del Cittadella grazie al prepotente sinistro di Improta a metà secondo tempo e ha ripreso a modellare a proprio favore la classifica.

