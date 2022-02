Fa fatica ad accettare il risultato finale Edoardo Gorini. Il tecnico del Cittadella non riesce a nascondere l’amarezza per la sconfitta rimediata contro il Benevento: «Abbiamo regalato un tempo, ma non credo meritassimo la sconfitta» le parole dell’allenatore dei veneti.

