Alza i pugni al cielo e dentro ci trova tre punti pesantissimi. Non è stata una prestazione memorabile da parte del suo Benevento, ma ciò che contava di più per Fabio Caserta era ritrovare la vittoria e la sua squadra lo ha accontentato. Stavolta la Strega non ha rinviato l’appuntamento con il successo, ritrovato proprio nel momento più delicato della stagione, dopo giorni di tensione nascosta a fatica.

