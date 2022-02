“Il Consiglio di Stato ha bocciato sonoramente Alessandro Verdicchio, Dirigente comunale ai Servizi sociali, il quale dal febbraio 2021 aveva negato i voucher alle famiglie del “Centro E’ Più bello Insieme”, adducendo la motivazione – che non poteva stare in piedi giuridicamente – che le famiglie siano in realtà costrette ad utilizzare l’unico Centro che il Comune e l’Ambito B1 hanno scelto per loro, cioè quello assegnato alla Cooperativa Esculapio”, così Angelo Moretti Presidente e Consigliere comunale per Civico22.

