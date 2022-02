Le fiamme alte, seguite da un botto, hanno calamitato gli occhi di tanti residenti di via Mazzini, a Sant’Agnese. La scena, per buona parte degli abitanti della zona accorsi alla finestra, non è risultata subito chiara perché l’incendio era schermato dal filare di alberi che fa da perimetro al parcheggio della palazzina che ospita i Servizi sociali e la sala consiliare del Comune.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia