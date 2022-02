Quello che sembrava farsi largo come l’obiettivo minimo stagionale da centrare per assicurarsi ancora chances di futuro in Serie A si avvicina, a gran ritmo, come la necessità assoluta da non lasciarsi scappare. Corsa playoff sempre più intensa per il Benevento di Fabio Caserta, in particolare dopo un 2022 iniziato col piede giusto ma sviluppato con un crollo vertiginoso di fiducia, prestazioni e risultati.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia