Per risolvere la crisi, di risultati ma anche di nervi, che l’ha nuovamente colpito, il Benevento fa un passo indietro. Un clamoroso dietrofront quello della società che in mezza giornata decide di mettersi alle spalle la guerra a suon di carte bollate avviata con Gianluca Lapadula e si prepara a reintegrarlo in organico. Dopo la bruciante sconfitta di mercoledì con l’Ascoli, che ha ulteriormente allontanato la formazione giallorossa dalle prime due posizioni che regalano la promozione diretta in Serie A, il sodalizio sannita ha deciso di cercare di rimettere insieme i pezzi affidandosi nuovamente al miglior attaccante che ha in rosa.

