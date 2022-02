Il Benevento ha iniziato a preparare da ieri mattina la gara contro il Cittadella, sfida in programma domenica pomeriggio alle 15.30 allo stadio ‘Tombolato’. All’antistadio ‘Imbriani’, dove la truppa di Caserta continuerà ad allenarsi in questi giorni di ritiro, è andata in scena la classica seduta defaticante per chi è stato impiegato contro l’Ascoli.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia