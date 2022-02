Paleari 5: Il tiro-cross di Maistro non gli crea grattacapi, Collocolo da due passi non lo ipnotizza. Sul cross di Falasco però può far decisamente di più, per tempi e lettura. Dettagli che incidono sull’economia del ko

Letizia 5,5: Un primo tempo di strappi costanti, da solo o cercando il raddoppio per affondare l’Ascoli sulla sua fascia. Dalla zona cross però non ha mai i giri giusti e ha sulle spalle la colpa di abbandonare Bidaoui sul vantaggio

