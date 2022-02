Quando Fabio Caserta arriva davanti ai microfoni è stanco, deluso, parla con tono di voce dimesso. Atteggiamento tipico di chi è rimasto particolarmente colpito dagli eventi, da una sconfitta che nessuna aveva messo in preventivo. Non si aspettava una prova del genere da parte della sua squadra, soprattutto dopo quanto fatto a Lecce tre giorni prima. Non se lo aspettava a maggior ragione in una serata in cui il Benevento aveva la necessità di ritrovare la vittoria per non perdere contatto con le prime posizioni. Ne è venuta fuori invece una prestazione deludente che ha determinato un ko tanto bruciante quanto meritato per una squadra che solo nei primi 45 minuti ha provato a far qualcosa per vincere la gara.

