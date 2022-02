Una vittoria per valorizzare il pari di Lecce, ma soprattutto per non perdere quota. Il Benevento non può più permettersi di rinviare ulteriormente l’appuntamento con i tre punti che mancano da oltre un mese, se non vuole correre il rischio di iniziare a perdere contatto con le posizioni di vertice. Tre pareggi e una sconfitta nelle ultime quattro uscite non hanno fatto suonare allarmi né hanno complicato il quadro della classifica, ma è chiaro che non si potrà sempre puntare su scivoloni e passi falsi altrui per rimanere a galla.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia