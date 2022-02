A quattro mesi dal voto per le amministrative i partiti principali varano e definiscono operazione di riassetto in città. Entra subito nel vivo l’era di Lucio Lonardo in Forza Italia Benevento. Si è svolta oggi pomeriggio, la riunione del direttivo cittadino di Forza Italia, convocata dal neo commissario Lucio Lonardo. Nel corso dell’incontro, sono stati nominati i responsabili dei settori programmatici. Nel Pd inizia l’era di Francesco Zoino. Si svolgerà probabilmente domenica il congresso cittadino del Partito democratico. L’ufficialità sul giorno esatto nei prossimi giorni.

