“Incomprensibile la decisione nazionale di investire in centrali a gas, una tecnologia vecchia e inquinante piuttosto che puntare su tecnologie nuove rispettose dell’ambiente. Così non si combattono le cause del cambiamento climatico. In ambito locale per quanto concerne la questione della centrale Luminosa, tema dibattuto da 15 anni, va detto che si tratterebbe di un impianto con emissioni rilevanti e per di più in un contesto geomorfologico come quello della valle di Benevento che ne amplificherebbe l’impatto. Come associazioni ambientaliste denunciamo questa questione e invitiamo tutti a fare la propria parte. Ci troviamo di fronte al paradosso che la Via che risale al prima del 2008 a differenza di quelle intervenute dopo non dura cinque anni ma paradossalmente per sempre”, così Antonio Basile presidente di Legambiente Benevento, in relazione alla manifestazione di protesta di ieri mattina, svoltasi a piazza Castello.

