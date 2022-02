“Da giorni abbiamo notato che nel tratto terminale di via Capasso Torre vengono versati anche oggetti squallidi come water in disuso e tanto. Questa strada da sempre abbandonata dalle diverse amministrazioni che si sono succedute sin dal 1993, ora è diventata anche discarica a cielo aperto. Tutto questo nonostante le numerose segnalazioni a tutte le amministrazioni, compresa quella attuale che fanno solo orecchie da mercante con accenni di promesse e basta”, l’atto di accusa rinnovato da Giuseppe Falzarano come presidente del Movimento Città Sostenibile, rispetto al degrado in via Capasso Torre.

