A San Martino Valle Caudina tornano a riecheggiare i colpi di arma da fuoco. Quelli che, nella mattinata di ieri, sono stati esplosi contro Fiore Clemente, sessantaquattro anni, ritenuto dagli inquirenti come elemento di spicco del locale clan Pagnozzi. E’ stato un agguato in pieno stampo camorristico quello consumatosi tra via San Martino Vescovo, non lontano da piazza Guido Dorso e dalle bancherelle del vicino mercato.

