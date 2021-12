Settimana non certo serena ad Airola per quanto riguarda la piaga furti. Una banda di malviventi, al momento non ancora identificata, ha fatto, infatti, razzia di case. Almeno quattro gli episodi noti. In un caso particolare, almeno, i danni sono stati ingentissimi.

