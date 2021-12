“E’ importante la ormai vicina partenza della campagna vaccinale pediatrica per i bambini under 12 e fino a 5 anni di età. Bisogna capire che immunizzarli con preparati che sono sicuri è nel loro interesse. Purtroppo anche in Campania abbiamo visto che diversi ragazzi infetti hanno avuto conseguenze molto serie”. Il pensiero del presidente dell’Ordine dei Medici, Giovanni Pietro Ianniello, sulla campagna vaccinale pediatrica, per bambini di età compresa tra i 5 e gli 11 anni, che nel Sannio partirà come ovunque in Campania, il 16 dicembre.

