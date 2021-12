Anche quest’anno a Montesarchio ampio spazio alla solidarietà in occasione del Natale. E come lo scorso anno il Comune di Montesarchio, con l’assessore Morena Cecere e il consigliere Ilaria Caturano, in collaborazione con la Protezione civile e le associazioni locali, hanno messo in campo l’iniziativa “La scatola delle meraviglie”.

