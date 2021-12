La forza di un ricordo che non conosce tempi né confini. Immensa la luce di Carmelo Imbriani, tra gli occhi di chi l’ha abbracciato o di chi ha imparato a conoscerlo soltanto dopo la sua tragica scomparsa. Per sempre vivo il suo carisma, a quasi nove anni dal suo addio, tra le parole e la quotidianità di chi ha scelto di vivere per tenere accesa, per sempre, la sua fiamma.

