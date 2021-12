L’hub vaccinale di Montesarchio si prepara per le vaccinazioni alla fascia dei più piccoli, passaggio appena autorizzato dall’Aifa. Intanto, nella giornata di ieri amara sorpresa per quanti, regolarmente prenotati, si sono presentati presso il riferimento di via Vitulanese per ricevere la somministrazione – tra prime, seconde e terze dosi. Sorpresa amara perché la struttura era chiusa.

